Rétvári Bence: Az Európai Unió migrációs politikája megbukott

Rétvári Bence azt mondta: a korábban biztonságosnak hitt nyugat-európai államok lakosai egyre elégedetlenebbek, és az unió területéről kiutasított migránsoknak csak egy elenyésző része tér vissza hazájába.

Fotó: Lakatos Péter

A Készenléti Rendőrség Kerepesi úti laktanyájában megtartott eseményen az államtitkár elmondta: osztrák–magyar–szerb együttműködés alapján csütörtökön újabb, harminctagú magyar rendőri egység utazik Szerbiába, hogy az ország déli részén határőrizeti tevékenységben vegyen részt egy hónapig, együttműködve a szerb társhatóságokkal.

Rétvári Bence az eddigi tapasztalatokat ismertetve úgy fogalmazott, az úgynevezett balkáni útvonalon érkező tömeges migráció feltartóztatására a legjobb módszer, „ha minél délebbre védekezünk”, ezzel részben tehermentesítve a magyar–szerb határra telepített kerítésnél dolgozó magyar rendőröket.

Példaértékűnek nevezte, hogy uniós tagállamok képesek a közösségen kívüli országokkal is együttműködni az illegális bevándorlás hatásainak mérséklésében. Tavaly 270 ezer tiltott határátlépést akadályoztak meg a magyar hatóságok a déli határon, ami a korábbi évhez képest több mint kétszeres emelkedést jelent, és a tendencia idén is folytatódik – ismertette az államtitkár.

Véleménye szerint kudarcot vallott az Európai Uniónak az a politikája, hogy „mindenkit beengednek”, majd később vizsgálják meg, hogy a migránsok jogosan tartózkodnak-e schengeni területen. Ezt az EU saját adatai támasztják alá – hangsúlyozta Rétvári Bence. Nyugat-Afrikában mindössze tíz százalék, Észak-Afrikában pedig még ennél is kevesebb, hét százalék azok aránya, akiket kiutasítottak az unióból, és vissza is tértek hazájukba. Előbbi arány a Délkelet-Ázsiából útra kelőkre is igaz – részletezte.

Hangsúlyozta: a magyar kormány álláspontja ezért továbbra is az, hogy az illegális migrációt a határokon kell megállítani, mivel a migránsok döntő többsége akár törvényellenesen is Európában marad.

Az államtitkár példákkal támasztotta alá, hogy a migráció együtt jár a bűnözés erősödésével: Belgiumban nemrég a pénzügyminisztérium épületét foglalták el bevándorlók, Svédországban rendőri vezetők panaszkodnak arra, hogy folyamatosan kell küzdeniük az erőszakos bűnözőkkel, szervezett csoportjaikkal. A franciák 83 százaléka szeretne nagyobb rendőri erőt látni az utcákon, Németországban tavaly kétszer annyi késes támadást követtek el vasúti pályaudvarokon, vonatokon, mint egy évvel korábban – mondta.

Kitért arra is, hogy újabb német adatok alapján Berlinben már 36, Münchenben pedig 50 százalék a migránsok aránya a teljes népességen belül. Közülük sokan „megvetik a német törvényeket, a német államot”, így nem várható az sem, hogy integrálódjanak, sőt egyre nagyobb veszélyt jelentenek – közölte az államtitkár.

A csütörtökön Szerbiába induló magyar rendőri kontingens tagjai az ott egy hónapja szolgálatba lépett társaikat váltják. Kedden egy másik magyar rendőri egység is a térségbe utazott, a kontingens tagjai Észak-Macedónia déli határának védelmében segédkeznek.

Rétvári Bence minden magyar állampolgár nevében megköszönte a külszolgálatra induló rendőrök munkáját.