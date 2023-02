Lövöldözés volt Zalaegerszegen, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

Egy zalaegerszegi Facebook csoportban egy helyi lakos információja alapján, Zalaegerszegen a Köztársaság út 69-71 számú háznál több lövés dördült el 11:30 perc -ig. A lakók félnek, a rendőrség már több autóval a helyszínre érkezett, a szemtanúk állítása szerint faltörő kos is van náluk, taktikai bevetésre készültek - írta meg a frisshirek.hu hétfőn.

A posztot közzétevő lakó nem kevesebb, mint nyolc lövést számolt meg, majd később alig egy órára rá, hallották a kilencedik lövést is, állítólag egy férfi az ablakon kifelé lövöldözött, egy pisztolynak tűnő tárggyal.

"A 71-ben van egy bolond gyerek. Hetek óta probléma van vele. Talán ma történik is valami érdemleges"

-írta egy a poszthoz hozzászóló.

"Évek óta gond van a sráccal, hol az apját kergette és bántotta, hol szemetet szór őrjöngve, rátámad a szembe jövőre, ha épp bekattant, most már lövöldözik…rettegésben tartja a lakókat, gyakran megy a rendőrség, de sajnos kiengedik. Én is féltem az ott lakó szüleimet, remélem most már kezelik, hiszen baj van a fejében!"-írta egy másik hozzászóló.

Kiderült, hogy a férfi nem először garázdálkodik. a múlt héten a Frisshirek írt róla, hogy képkereteket és elégetett papírt dobált ki az ablakon, amelyben egy autó is megsérült.

A portál beszámolója szerint a rendőrség mindenkit, aki kiment a lakásokból, vagy arra sétált, bezavart a házakba az utcáról. A közelben iskola és óvoda van, az Eötvös József Általános Iskola, a napsugár óvoda és bölcsőde , valamint a Csillagközi óvoda.