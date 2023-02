"Könnyem csordult, amikor megnéztem a gyerekek kívánságát!" - segítettek a szóvivők

A NOE-nak és az Újpalotai Nagycsaládosok Szervezetének javára gyűjtünk adományokat, de nem csak pénzről van szó, hanem eszközökről és ajándékokról is. Ennek egyik koronája volt a Saint Gobain Hungary Kft felajánlása, amellyel a cég építőanyagot biztosít 1 millió forint értékben egy család házának felújításához. De a bálon elhangzott felhíváshoz csatlakoztak más vállalkozások is, amelyek tartós élelmiszert, gyümölcsöket juttatnak el az újpalotai szervezethez. Vannak olyanok is, akik konyhai gépeket, mosógépet, porszívót adományoznak majd, amit a nagycsaládosok egyesülete koordinál, ahogy az építőanyag célba juttatását is, hiszen fontos, hogy oda kerüljön az adomány, ahol a legnagyobb szükség van rá