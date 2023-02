Fontos személynek ajánlotta díját a Hír TV műsorvezetője

Édesanyjának ajánlotta díját M. Dobos Marianne, a Hír TV Napi aktuális című műsorának műsorvezetője. Marianne rangos elismerésben részesült, sajtódíjat kapott a 17. Jótékonysági Szóvivő Bálon.

M. Dobos Marianne a díj kapcsán elmondta, érzése szerint ez az elismerés nem pusztán neki, hanem egy kicsit a Hír TV minden munkatársának szól.

„Én is hiszek abban, hogy két koponya több, mint egy és négy koponya több, mint kettő. Mi így dolgozunk a Hír TV-ben. Bár a néző számára a leglátványosabb szereplő a produkcióban a műsorvezető, a többi kolléga ugyanolyan fontos. A rendező, a vágó, az operatőrök, szerkesztők, grafikusok és még sorolhatnám… Mindenkire szükség van ahhoz, hogy egy adást el tudjunk készíteni. Ez csapatmunka, minden értelemben, igazi közösség. Az, hogy a kollégáim mind szakmai, mind pedig emberi szempontból is rendkívüliek, azt ez az elismerés is bizonyítja. Szerencsés vagyok, hogy ebben a csapatban dolgozhatom hosszú évek óta” – kezdte M. Dobos Marianne, aki eredetileg nem műsorvezetőnek készült.

„Inkább lettem volna szóvivő, mint újságíró. De pályakezdőként – nyilván – nem kapkodtak az ember után ezen a területen. A megyei televízió akkor keresett riportert. Édesanyám volt az, aki mondta, hogy adjam be az önéletrajzomat, és ha felvesznek, lesz munkám, ha nem teszik, még kereshetek mást. Legalább addig is dolgozom valamit. Ez a beszélgetés idén 18 éve hangzott el, ha akkor ő ezt nem tanácsolja nekem, biztosan másképp alakult volna az életem. Ezért ezt a díjat édesanyámnak ajánlanám, és mindazoknak, akik segítettek, támogattak ez idő alatt” – mondta Marianne.