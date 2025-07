Tilla olyat szívott, amit nagyon régen nem

Tilla az ország legismertebb műsorvezetőjeként éjt nappallá téve dolgozik, pörög és alig van olyan pillanata, amikor a pihenésre fókuszál. Közösségi oldalán azonban most meglepő poszttal jelentkezett be, úgy tűnik, néhány napot ezúttal ő is kiszakított magának.

Tilla kivételesen nem dolgozik néhány nap erejéig (Fotó: Máté Krisztián)

Tilla imádja a hegyeket

A Sztárban Sztár All Stars műsorvezetője a napokban svájci videókkal jelentkezett, mint kiderült, ott élő bátyjánál vendégeskedik épp. Tillára egyébként nem jellemző, hogy a nyár beköszöntével tengerparti képekkel lepné el a közösségi médiát, ő sokkal inkább a hegyek szerelmese. Nincs olyan év, hogy ne látogatna el valamelyik sípályára, egyszerűen imád snowboardozni és soha nem hagyja ki a száguldozós bejelentkezéseket sem. Egész egyszerűen uralja a pályákat, nem csoda, hogy a hegyek nyáron is közelükbe vonzzák a műsorvezetőt.

Simplon-hágó, Olaszországból mentünk át Svájcba. Ez kb 2500 méteren van, ilyen friss levegőt szerintem évek óta nem szívtam!!!

- írja lelkesen. Későbbi posztjában 3000 méteres magasságba is eljutott, ahol mostanság körülbelül nulla fokos a hőmérséklet. Itt kiváló lehetőség van a kikapcsolódásra, se zaj, se tömeg, se rivaldafény. Hogy Tilla felesége is velük tartott-e, nem derül ki, az eddigi videókon ugyanis nem szerepelt, vélhetően azonban csak annyiról lehet szó, hogy Till Attila a rengeteg elfoglaltsága miatt ritkán tudja meglátogatni kint élő családtagjait. Tehát nem biztos, hogy a mostani alkalommal ki tudták logisztikázni, hogy mindenki ráérjen. Mindenesetre, így az itthoni tomboló vihart sikeresen elkerülte.

Tilla idén először kiszáll a Megasztárból

Hatalmasat robbant a hír, hogy idén ősszel a Megasztár csaknem teljesen új zsűrivel tér vissza. De ami még ennél is jobban ledöbbentette a rajongókat, hogy Ördög Nóri társa 2025-ben már nem Till Attila lesz, aki a kezdetektől ikonikus alakja volt a műsornak. A TV2 programigazgatója korábban elárulta, hogy más produkcióban számítanak Tillára vasárnap esténként: „A tavalyi rövid, de annál sikeresebb évad után ugyanis visszatér a Sztárban Sztár All Stars, aminél nagyobb szükség volt rá. Amikor felvázoltam Tillának a teljes képet, abszolút jól fogadta, hisz nagyon szereti ezt a műsort is. Nélküle Sztárban Sztárt ma Magyarországon nehéz elképzelni.”