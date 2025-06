Mesterhármas: 42 év után újra tarol a Holnap hajnalig

Mind a mai napig tökéletes dallam Pásztor László szerzeménye, a Neotontól ismert Holnap Hajnalig című sláger, mely most elképesztő módon született újjá. A zeneguru Lotfi Begi a két énekes, Tolvai Reni és L.L. Junior közreműködésével tette trendivé a dalt úgy, hogy az lélegzetelállítóan hűséges az eredeti verzióhoz.

Hatalmasat varázsolt Lotfi Begi, Tolvai Reni és L.L. Junior: 42 év után újra tarol a Holnap hajnalig (Fotó: Pexels/Edoardo Tommasini – Képünk illusztráció)

Lotfi Begi: „Junior azonnal igent mondott”

Páratlan zenei pillanattal ünnepli a hazai popkultúra a Neoton Família együttes és a Magneoton kiadó alapítóját. Minden idők egyik legsikeresebb magyar zeneszerző-producerét, Pásztor Lászlót 80. születésnapja alkalmából köszöntik az előadók és az iparág háttérszereplői egyaránt. Lotfi Begi így nyilatkozott az együttműködésről:

„Gyerekkoromban Pásztor-Jakab-Hatvani dalait hallgatva nőttem fel, hihetetlen belegondolni, hogy 30 évvel később Laci születésnapjára így készülhettem többedmagammal. Talán nem meglepő, hogy Junior azonnal igent mondott, hisz ez az egyik kedvenc dala. Amikor felhívtam, épp a Karib-térségben tartózkodott, szinte adott volt, hogy moombahton és reggaeton irányába vigyük a dalt. Reni hangja pedig tökéletes választás volt, feminin, mint Éváé, mégis teljesen új színt adott az előadásnak.”

A producer szerint az új változat célja kettős: tisztelettel bánni az eredetivel, és közben a mai fülekhez is eljuttatni e zenei kincs időtlen erejét.

„A tempó volt a kulcs. Egyrészt figyelni kell arra, hogy akik az eredetit ismerik és szeretik, ne kapjanak a fejükhöz. Meg kell tartani azokat a jellegzetes elemeket, amelyeket mindenki felismer. Közben cél az is, hogy az új közönséghez, generációhoz is közelebb hozhassuk a nagybetűs klasszikusokat. Nem egyszer fordult elő, hogy én is előbb az új verziót szerettem meg, és csak utólag ismertem meg az alapját. Így fedeztem fel több előadó teljes munkásságát is, és váltak a kedvenceimmé.”

A zenét Pásztor László, Jakab György és Hatvani Emese eredetileg 1983-ban írta, és Time Goes By címmel nemzetközi sikert is aratott, amikor a Neoton Família ezzel a szerzeménnyel megnyerte a tokiói World Popular Song Festival-t. A különleges zenei együttműködés a Pásztor László által társalapított Magneoton Music Group gondozásában jelent meg. Pásztor László munkásságát számos díjjal ismerték el az elmúlt évtizedekben, többek között Huszka Jenő-díjjal (2000), Artisjus-díjjal (2001) és Fonogram Életműdíjjal (2015). A látványos videóklippel megtámogatott Holnap hajnalig (PL080) így nemcsak zenei mérföldkő, hanem tisztelgés is egy kiemelkedő életmű előtt – írja a Bors.