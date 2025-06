Felismered? Így nézett ki húsz éve Istenes László és a fia, Istenes Bence

Van valami megmagyarázhatatlan bája az idő múlásának, különösen akkor, ha egy régi fotó újra előkerül. A nosztalgia nem csupán emlék, hanem kapocs múlt és jelen között – és amikor egy ismert arc osztja meg velünk ezt az időutazást, egy egész generáció érezheti magát érintettnek. Istenes László legutóbbi Instagram-bejegyzése pontosan ilyen pillanat: egyszerre személyes és közös, miközben emlékeztet arra, milyen gyorsan telnek az évek – és milyen sok minden változatlan marad.

Istenes László mindig is jó kapcsolatot ápolt a focilabdával (Fotó: Árvai Károly)

Istenes László 20 éve nagy meccset játszott a fiával

„Bencus 18, én 40. 20 éve együtt rúgtuk a bőrt a médiaválogatottban” – írta Istenes László a megható fotó mellé, ahol fia, Istenes Bence is látható, még suhancként.

A rajongók nem győzték kommentekben kifejezni döbbenetüket:

„Laci, te most is így nézel ki, biztos, hogy eltelt 20 év?” – olvasható a hozzászólások között, egy másik követő pedig így fogalmazott: „Semmit sem változtál, ez nem igazságos!”

A médiaválogatottban való közös szereplés nemcsak játék volt, hanem egyfajta apa-fiú rituálé is, amely megerősítette a kapcsolatukat. A Mokka műsorvezetője többször elmondta, hogy bár fia egyértelműen a saját útját járja, sok mindenben felismeri benne önmagát.

Nem csak a focipályán száguldozik

A képernyőn kívül más közös szenvedélyük is akad, de a műsorvezető életében a motorozás is kiemelt helyet kap:

Remek szelep számomra a motorozás is. Teljesen kikapcsol. Hasonló a focihoz. Közben nem tudok, nem akarok (nem is nagyon szabad) másra figyelni. Élvezem minden pillanatát… A legnagyobb kedvencem a GSX-R 600 volt, de manapság már csak ezt a kis sárga darazsat hajtom, ami azért tud csípni, ha felbosszantják

– osztotta meg nemrégiben motoros élményeit Instagramon a TV2 sztárja.

Védi a magánszféráját

Istenes László egyébként igyekszik megőrizni a család nyugalmát és intimitását a reflektorfény mögött, ezért is volt nagy dolog, hogy ezúttal ilyen bensőséges képet posztolt. Istenes László második felesége, Katalin hosszú évek óta hűséges párja, amely a közös értékeken és kölcsönös tiszteleten alapul. Két közös gyermekük mellett, a TV2 műsorvezetője figyelmesen követi idősebb gyerekei, Bence és Boglárka életét is, akik már önálló utakon járnak. A magánéletben is fontos számára a minőségi idő, ezért szívesen tölti az idejét a gyerekeivel, legyen az közös sport vagy akár egyszerű hétköznapi pillanatok megélése. Bár a nyilvánosság gyakran kíváncsi rájuk, Istenes László tudatosan őrzi a család magánszféráját, hogy a közös emlékek és élmények valóban csak az övék legyenek.