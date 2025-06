Gubik Petra nehéz időszakon van túl – ijesztő fotókat osztott meg

Gubik Petra két évvel ezelőtt, 2023-ban nyerte meg a Sztárban Sztár kilencedik évadát. Nem sokkal később a Sztárban Sztár All Stars különkiadásban is szerepelt, ahol a korábbi versenyzők csaptak össze egymással. A színésznő kiemelkedően teljesített, heti szinten is nyert adásokat, és összesen három alkalommal emelkedett első helyre a nézői szavazatok alapján. A színésznő nemcsak a tévé képernyők előtt, hanem a színházakban is maximális teljesítményt nyújt. Azonban nemrég egészen már arcát mutatta meg, szó szerint.

Gubik Petra megvált a bölcsességfogától (Fotó: Arpád Kurucz / Mediaworks archív)

Gubik Petra ijesztő fotókat mutatott

A színésznő nemrég egy ijesztő bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán. Kiderült, hogy az elmúlt napokat nehézségek közepette élte túl, ugyanis gondjai voltak a fogával, pontosabban a bölcsességfogával. Gubik Petra úgy döntött, hogy szakemberhez fordul, mert hatalmas fájdalmakkal küzdött.

A fél arcom még zsibbad, de büszkén, bátran vállalom a fogtündér vigyáz rám

– írta a fotó alá, amin jól látszik, hogy alig tud mosolyogni, az arca is be van egy kicsit dagadva.

Gubik Petra Instagram oldalán számolt be róla, hogy a műtét végén már megpróbált mosolyogni is (Instagram)

Az elmúlt hetekben volt egy bölcsességfog mínuszom. Úgy, hogy közben mindent is csináltam. Eme profi szakembereknek köszönhetően úgy estem át az egészen, mint egy tollpihe. Megvolt a varratszedés is

– írta az Instagram-sztorijában.