Eminem nekiment a Facebook atyjának: maximális kártérítést követel a rapper

2025. május 30-án Marshall Mathers, ismertebb nevén Eminem, keresetet nyújtott be a Mark Zuckerberghez tartozó Meta Platforms, vagyis a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyavállalata ellen. Az ügy hátterében szerzői jogsértés áll – állítása szerint a techóriás jogtalanul tárolta, másolta és hasznosította 243 zeneszámát. A rapper cége, az Eight Mile Style által benyújtott peranyagban több mint 109 millió dollár kártérítést követel.

Eminem neve nem először bukkan fel a bíróságon Fotó: Middle East Images via AFP



A kereset szerint a Meta bizonyos funkciói, mint az Original Audio és a Reels, kifejezetten ösztönzik a felhasználókat arra, hogy jogdíjmentesen használják fel az ő dalait videókban, mindenféle engedély vagy feltüntetés nélkül. A dokumentumban a Meta eljárását „szándékos és kiterjedt jogsértésnek” nevezi, kiemelve, hogy a vállalat milliárdnyi felhasználóját bátorítja erre – tudatosan és jogosultságok nélkül.

A beadvány szerint a Meta nem részesülhet az Egyesült Államok digitális szerzői jogi törvényének biztonsági védelmében sem. A zenész ügyvédei úgy vélik, a vállalat jól tudta, hogy tevékenysége túlmutat a törvényes kereteken. A rapper a törvény által engedélyezett maximális kártérítést követeli: dalonként 150 000 dollárt, ami összesen 109 350 000 dollárra rúg.

Az Eight Mile Style esküdtszéki tárgyalást kért, és nemcsak a tényleges károkat és az elmaradt bevételeket, hanem azt is szeretnék elérni, hogy a Meta véglegesen tiltsa meg Eminem zenéinek engedély nélküli használatát a platformjain - írja az Unilad.

Eminem neve nem először bukkan fel a bíróságon. Még karrierje kezdetén, 1999-ben saját anyja, Debbie Nelson is pert indított ellene, mivel a 'My Name Is' című slágerben azt állította róla, hogy „több drogot szív, mint én”. A vádakból országos botrány lett, és két évvel később Debbie 25 000 dolláros kártérítést kapott, amiből végül mindössze 1 600 dollár maradt neki, miután levonták az ügyvédi költségeket. Eminem sosem titkolta, hogy gyermekkorától viharos volt a kapcsolatuk. Debbie Nelson tavaly hunyt el.

A mostani per viszont más súlycsoportba tartozik. Az amerikai zeneipar egyik legnagyobb neve egy globális techóriást állított pellengérre – és ez a csata még csak most kezdődött.