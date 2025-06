A TV2 új szerencselánya, Balogh Eleni elárulta: „Nem mindig ért meg a családom”

A gyönyörű modell mindig is mosolygós, vidám természetével és optimista életszemléletével járta az útját, és ez a kitartása most meghozta gyümölcsét. Balogh Eleni a Szerencsekerék új szerencselányaként egy nagy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy valóra váltsa álmait.

Balogh Eleni párja támogatja mindenben az új szerencselányt (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Balogh Elenivel tér vissza a Szerencsekerék

Június 16-án megújult formában tér vissza a TV2 képernyőjére a Szerencsekerék, amely ezúttal is garantáltan megpörgeti a nézők kedvét. Az évaddal együtt debütál az új szerencselány is. Elenit már több területről is ismerhetjük, hiszen 2019-ben ő lett a Miss Balaton, majd párjával, Dáviddal egy párkapcsolati realityben is szerepeltek – most viszont végre mindenki előtt felfedheti az igazi énjét.

„Az emberek eddig csak egy kis ízelítőt kaptak belőlem, de most tényleg megmutatom a személyiségemet, az életszemléletemet és a gondolkodásmódomat. Elképesztően pozitív ember vagyok: mindig mosolygok, jókedvű vagyok, és nálam mindig félig tele van a pohár” – kezdte a hot! magazinnak az új szerencselány.

Balogh Eleni modellkarrierje után tévés babérokra tör (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Az új szerencselány mögött áll a teljes család

Az egykori szépségkirálynőt mindenben támogatja a családja és a párja, még akkor is, ha néha nehéz azonosulniuk azzal a nyilvános világgal, amelyben ő otthonosan mozog. Bár nem mindig értik ezt a közegét, büszkék rá, és mellette állnak minden új kihívásban.

„Gyerekkorom óta mindenben támogat a családom, és Dávid is már több mint öt és fél éve mellettem áll. Nagyon sok szeretetet kapok otthonról, a páromtól, a barátaimtól. Szeretem, ha adnak vissza-jelzést, még akkor is, ha az nem mindig pozitív, hiszen az építő kritikából lehet tanulni. Tudom, hogy ez a világ, amiben jól érzem magam, nekik néha furcsa, és emiatt nem mindig ért meg a családom, de tiszteletben tartom a kérésüket, miszerint mindig maradjak olyan, amilyen vagyok, és ne változzak meg attól, ha ismertebb leszek. Ezt meg is ígértem nekik” – árulta el.

Balogh Eleni Kasza Tibivel is megtalálta a közös hangot

A forgatások alatt Eleni mindvégig remekül érezte magát, és rövid időn belül otthonosan mozgott a stúdió világában. Kasza Tibivel pedig már az első pillanattól megtalálták a közös hangot – rengeteget nevettek együtt a kamerák előtt és mögött is.