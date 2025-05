Szily Nóra újra a kórházakat járja: „Nem hiszem el, hogy mindig kell valami aggódni való”

Úgy tűnik, nem akar elillanni a balszerencse Szily Nóra feje fölül. Az ismert műsorvezető és lélektani előadó az utóbbi hónapokban nemcsak saját egészségéért küzdött, de most újabb szívszorító nehézséggel kell szembenéznie – egyik imádott kutyusa, Pedró, rejtélyes lábproblémával küzd.

Szily Nóra optimista természetével, higgadtan próbálja venni az elé gördülő akadályokat (Fotó: Peter Zsolnai)

Szily Nóra újra próbára téve – aggódik szeretett kutyájáért, Pedróért

Szily Nóra fiatalon vált elkötelezett természetjáróvá és közismert kutyabarát is: három négylábú társa – Kyra, Nonó és Pedró – nem csupán házikedvencek, hanem igazi családtagok számára. A műsorvezető nem egyszer nyilatkozott már arról, mennyit jelentenek számára ezek az állatok, akik feltétel nélküli szeretetükkel és állandó jelenlétükkel átsegítették a nehéz időszakokon – noha természetesen Szily Nóra gyerekei is meghatározó támaszt jelentenek neki.

Nóra őszinte posztjaiban gyakran oszt meg pillanatokat az otthoni, kutyás mindennapokból – most azonban aggodalommal teli sorokat olvashattak követői.

Kimerült a «handabanda» az orvoslátogatásban…

– írta minap az egyik posztjában, majd így folytatta:

Kyra és Nonó megkapták az aktuális oltásokat – Pedrovics Gróf Úrral még van egy menetünk holnap, hogy mi is a baj a hátsó praclijával, amit tegnap óta fájlal... Nem hiszem el, hogy mindig kell valami aggódni való

Az első állatorvosi vizit sajnos nem hozott megnyugtató választ: az orvos egyelőre nem tudta pontosan diagnosztizálni Pedró problémáját, így egy újabb vizsgálatra került sor – már egy hatékony megoldás reményében. Nóra rövid, de annál sokatmondóbb esti üzenete pedig mindent elárul a lelkivilágáról: „Aludjunk – egy jobb nap reményében.”

Szily Nóra egészségügyi állapota úgy tűnik rendeződött és újra előadásokat tart (Fotó: Cs. Kriszta)

Lassan véget érő kihívások

Nem meglepő, hogy az érzelmek most különösen felerősödtek benne. Az elmúlt hónapokban ugyanis Nóra saját egészségi állapotával is sokat küzdött. Hosszan tartó betegsége miatt több előadását is kénytelen volt lemondani, bár időnként úgy tűnt, hogy visszatérhet a megszokott ritmushoz. Szerencsére az utóbbi időben már jobban van – újra tart előadásokat, és közösségi oldalán is aktívabb, mint korábban. De most, hogy szeretett Pedrója egészségéért kell aggódnia, a megkönnyebbülés helyett újabb lelki próbatétellel kell szembenéznie.