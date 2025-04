Szily Nóra hatalmas mérföldkőhöz érkezett: „Nem nagyon értem, hogy robogott el ennyi év...”

Szily Nóra televíziós műsorvezető, újságíró, pszichológus a napokban ünnepelte 60. születésnapját, miközben kisebbik fia 28 éves lett. Az Őszintén – Szily Nórával egykori háziasszonya feltűnt anno a híradóban és a Titkok és Történetek műsorában is, de napestig sorolhatnánk kiváló szakmai eredményeit. Pályája második felében azonban visszakanyarodott az eredeti szakmájához, a pszichológiához. Manapság előadásokat tart önismeretről, kommunikációról, életvezetésről, önbizalomépítésről. Rengeteg tréningen, workshopon segít embereknek kihozni magukból a legtöbbet, ahogy a saját életében is tette, annak ellenére, hogy nem volt mindig egyszerű számára a magánéletében sem, és a szerelemben is sokszor volt balszerencsés.

Szily Nóra a napokban kerek évszámot ünnepelt (Fotó: Máté Krisztián)

Szily Nóra ízlelgeti a hatodik x-et

Szily Nóra és fia születésnapja idén épp húsvétra esett, az egykori műsorvezető megosztotta őszinte gondolatait a kerek évszám kapcsán:

"Nem nagyon értem, hogy robogott el ennyi év... Hogy mi minden és miért alakult úgy, ahogy...

60... ízlelgetem. Édes-keserű vagy fordítva" – írta Nóra az Instagramon.

Hogy mi minden alakult úgy, ahogy, arra nem tért ki a manapság pszichológiával foglalkozó műsorvezető, az egészségügyi állapotára is homályos utalást tett:

Gondolkozom az életemen, magamon - ezt csendesen tettem, teszem. Főleg, hogy még mindig nem vagyok az igazi, egészséges én...

– vallotta be Szily Nóra, aki januárban átesett az influenzán. A pihenésnek és a gondos odafigyelésnek köszönhetően azonban hamarosan jobban érezte magát.

A közelmúlt sebei

Szily Nóra az elmúlt évben számtalan nehézséget győzött le. Egy évig tartó párkapcsolata után, amelyben újra felfedezte nőiességét, végül szakított, amelynek feldolgozásához szakember segítségét is igénybe vette, de mára újra derűsen ébred, és készen áll az új lehetőségekre.

A gyász is megérintette, amikor elveszítette Béla papát, egykori párja édesapját, aki számára igazi apapótlék volt.

„Jobban, elfogadóbban szeretett, mint apám vagy nevelőapám” – emlékezett rá Szily Nóra. Remélhetőleg a hatvanas éveibe lépő televíziós ikont ettől fogva a jó dolgok és a boldogság fogja ostromolni. Kívánunk neki mi is mielőbbi gyógyulást és szép sikereket, ahogy a követői is tették a születésnapja kapcsán.