Hatalmas veszteség a sztárvilágnak: elhunyt a díjnyertes legenda

Szomorú hírt hoztak nyilvánosságra: május 23-án, 78 éves korában, Nashville-ben elhunyt Jeff Margolis producer és rendező. A sztár a hollywoodi díjátadók emblematikus alakja volt, halálhírét a családja erősítette meg, az okot azonban egyelőre nem közölték.

Elhunyt a hollywoodi díjátadók emblematikus alakja / Fotó: Pixabay

Jeff Margolis az évek során több mint húsz American Music Awards, nyolc Oscar-gála, hét SAG Awards, három Emmy és két Academy of Country Music Awards élő közvetítését rendezte, emellett három Golden Globe Red Carpet Special műsorért is felelt. Rendezőként együttműködött több ikonikus művésszel, köztük Frank Sinatrával, Michael Jacksonnal, Elizabeth Taylorral, Bette Midlerrel és Cherrel is. Pályafutása során két Oscar-díjat nyert a Directors Guild of America rendezői munkájáért, valamint hat Emmy-jelölést is kapott az 1991 és 1996 közötti Oscar-gálákért. Ezenkívül Emmy-díjjal tüntették ki az 1995-ös Oscar-gála rendezéséért, illetve a Sammy Davis Jr. 60. születésnapját ünneplő különkiadásért – írja a Life.hu.