Csuti a ketrecben debütált – Különleges feladatot kapott a népszerű műsorvezető

Ha valaki azt mondja, hogy Csutit legközelebb ketrecben látjuk, talán arra gondolnánk, hogy egy új showműsor forgatásáról van szó– de nem! Szabó András, akit a fél ország csak Csutiként ismer, most újra meglepte rajongóit.

Csuti nem tudta magában tartani, nagyon élvezte az új szerepet Fotó: Máté Krisztián

Csuti beleállt a felkérésbe

Csuti Instagram-oldalán osztotta meg a legújabb kalandját, és úgy tűnik, a küzdősportban most már nemcsak nézőként, de résztvevőként is szerepet vállalt – méghozzá nem is akárhol, hanem a Hexagone gála ketrecében!

Na jó, nem kezdett el repülő térdesekkel operálni vagy fojtogatni az ellenfelet, de amit tett, az se volt piskóta: speakerként debütált, azaz ő volt az, aki a harcosokat felkonferálta a ringben.

Soha nem álltam még színpadon 4000 ember előtt, pláne nem ketrecben!

– írta lelkesen posztjában Szabó András Csuti. Azt is hozzátette, hogy ha minden jól alakul, idén még találkozhatunk vele egy hasonló eseményen.

Ez az élmény nemcsak egy új kihívás volt számára, hanem igazi boldogságtornádó. A sport ugyanis mindig is fontos szerepet játszott Csuti életében. Heti legalább négy alkalommal edz, és emellett a tudatos életmód is nagy szerepet játszik a mindennapjaiban.

Gyermekei is követik őt

És ha már család: Csuti gyerekei is ebben a sportos szellemben nőnek fel. Nincs is jobb példa, mint az apjuk, aki nemcsak a sportban, de a média világában is otthonosan mozog – és most már a ketrecben is. Csuti barátnője pedig nem marad le mögötte, heti hat (!) edzéssel tartja magát bombaformában.

A sport, a tudatosság és a szenvedély úgy tűnik, náluk családi vállalkozás lett. Az meg már csak hab a tortán, hogy mindeközben Csuti úgy tűnik, egyre jobban érzi magát a bőrében – legyen szó műsorvezetésről, üzletről vagy a családi élet és mindennapok menedzseléséről.