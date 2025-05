Bíró Ica vallomása: „Ez volt az első szülinapom anyukám nélkül”

Ez volt az első születésnapja, amit édesanyja nélkül kellett megélnie – mégis próbált mosolyogni, és megadni a módját az ünneplésnek. A Metropolnak korábban is nyilatkozó Bíró Ica, aki a STRESS+Metal Lady formáció frontembereként a rockszínpadokon is aktív, most az elfogadás és a hála érzései között egyensúlyoz, miközben barátai, motoros társai és zenésztársai minden tőlük telhetőt megtetteek, hogy ebben az új élethelyzetben is örömteli perceket szerezzenek neki.

Bíró Ica Metal Lady alteregója örökké él (Fotó:Facebook)

Bíró Ica idei születésnapja más volt, mint az eddigiek

„Ez volt az első szülinapom anyukám nélkül, mivel tavaly ősszel halt meg. Ilyenkor mindig vittem anyunak ajándékot, virágot, végül is ő szült, ez a nap róla is ugyanúgy szólt”

– vallotta be a Metal Lady.

Az édesanyjával rendkívül szoros kapcsolatot ápolt: napi többször is beszéltek, hétvégenként közösen ebédeltek, reggelenként pedig együtt kávéztak – ez volt a „napindító szertartásuk”, ami most hiányzik neki. Icában azonban buzog az élet iránti szeretet – méghozzá úgy, ahogy azt az édesanyja is szerette volna.

Több napig, sok helyen ünneplünk, a szűk családdal, barátokkal és barátnőkkel is. Minden percét ki kell használni az életnek, hogy örüljünk, együnk-igyunk kedvünkre, jó zenét hallgassunk és a szeretet energiáját forgassuk. A szülinap ehhez jó okot ad

– fogalmazta meg életfilozófiáját.

Bíró Ica egész életében figyelt az alakjára (Fotó:Facebook)

Pont kerülhet a kilakoltatási ügy végére?

A motoros közösség is készült az ünneplésre: motorostúrára indulnak, és ahogy fogalmazott, a cél egyértelmű volt: együtt lenni, ünnepelni és koccintani az egészségre.

A háttérben azonban komolyabb dolgok is zajlottak: Bíró Ica neve nem ismeretlen a devizahitelesek között sem. Évek óta küzd igazáért egy kilakoltatási ügyben, és úgy érzi, most végre fény dereng az alagút végén.

„Bízom benne, hogy az igazság mindig győzedelmeskedik végül” – mondta utalva arra, hogy az Európai Unió Bírósága nemrég kedvező ítéletet hozott a devizahitelesek számára. A döntés értelmében, ha a bank nem tájékoztatta megfelelően az ügyfelet az árfolyamkockázatról, még a régi ügyek is újranyílhatnak.

Ha visszajár az, amit elvettek tőlem, akkor nagy buli lesz. Mindenkit meghívok!

– jelentette ki nevetve, de határozottan.