Fitneszedző, modell, énekesnő, színésznő, ez mind Bíró Ica. Sokaknak valószínűleg nem kell bemutatni a ma is tündöklő Metal Ladyt. Túl az évekig elhúzódó kilakoltatási mizérián és számtalan bonyodalmon, Ica pozitívan, tervekkel telve tekint a jövőbe. A beszélgetésünk elején mesélt a fordulópontról, ami elindította a változás útján:

Bíró Ica fiatalon ugyanígy zúzott a színpadon Metal Ladyként (Fotó: Stress archív)

„A kilakoltatások miatt eléggé a padlón voltam, ekkor hívott meg a Stress együttes a koncertjére. Lementem, meghallgattam őket és amikor lejöttek a színpadról, megkérdezték tőlem, hogy miért nem lépek fel velük. Én meg visszakérdeztem, miért, tudjátok a dalaimat, hiszen Metal Ladyként ezer éve nem voltam aktív” – emlékezett vissza.

Bíró Ica: "A Főnix szárnyalni fog"

Az énekesnőt korábban folyamatosan kritikával illette egykori élettársa, aki miatt úgy érezte, a benne lévő Metal Ladyt eltemeti. De nem tétlenkedett ezalatt sem, született 9 fitneszkazettája és két könyve. A legnehezebb időszakain mindig átsegítette a shaolin papoktól tanult pozitív gondolkodása, amit volt szerencséje személyesen megismerni.

Túlélési kézikönyvemmé vált a saját írásom. Szükségem is volt rá, mert jog-és törvényellenes eszközökkel lakoltattak ki, bevetve csalást és okirathamisítást. Édesanyámat sajnos nemrég veszítettem el, de tudom, hogy ő most úgy biztatna, haladjak tovább az utamon. A zene sok mindenen átsegített és persze a csapat, akik szinte az új családommá váltak.

–árulta el a Borsnak.

A Stress együttesnek mindössze három hónapra volt szüksége, hogy a régi Pokolgép fémjelezte Metal Lady dalokat megtanulják. Azóta, immáron három éve dübörög a rock and roll Ica közreműködésével. A hazai Rockmaratontól kezdve Londonon át, Németországig rengeteg helyen felléptek. Nem csoda, hogy óriási összegekért cserélnek gazdát az évek alatt kuriózummá váló Bíró Ica albumok is. Nemrégiben pedig egy különleges meghívást is kaptak.

Japánban várnak minket zenélni, mivel ott is sok rajongónk van. Ehhez keresünk jelenleg szponzort

– vallotta be a Metal Lady.

Bíró Ica és a Stress zenekar még Japánba is eljuthat (Fotó: Stress archív)

„Egy jó együttessel léphetek fel, nagyon szeretem őket, annyira együtt rezgünk, hogy egy próba hetekre feltölt energiával, hát még egy koncert a közönség szeretetével megspékelve. Az „Egy falka, egy vér” keménymag mindenhová elkíséri a bandát” – fogalmazott Ica, aki azt is elárulta, hogy a zenekar tagjai olyan hétköznapi dolgokban is segédkeznek, mint bútorszerelés, vagy egyéb férfierőt igénylő ház körüli segítség.