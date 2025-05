Nem lehet betelni vele: bikinire vetkőzött Tápai Szabina

Tápai Szabina gyakran oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán, ami teljességgel érthető is, hiszen a csinos anyuka bomba formában van. A korábbi kézilabdázó most is elbüszkélkedett hibátlan alakjával.

Tápai Szabina bikinire vetkőzött Fotó: Veres Viktor

Tápai Szabina úgy ítélte meg, hogy már nyárias idő van, ezért úgy döntött, hogy megnyitja a fürdőruhaszezont, és úgy ült ki élvezni a napsütést. Kucsera Gábor férje erről megosztott egy fotót az Instagram-oldalán, amelyen az látható, ahogy közelről csinált magáról egy szelfit bikiniben, a képen pedig jól kivehető hatalmas melle is.

Szia napsütés!

– írta a bejegyzésében a korábbi kézilabdázó.

A fotó alatt a kommentek között záporoztak a dicséretek, amit sokan egy tűz vagy egy szívecske emoji formájában tettek, de voltak, akik hosszabban is kifejtették róla a véleményüket.

„Baby” – jegyezte meg az egyik hozzászóló.

„Gömb cici” – fogalmazott egy másik rajongó.

