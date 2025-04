Kiss Daniella bevállalta, amit a legtöbb nő nem mer

Régi móka, de megunhatatlannak tűnik a nemzetközi és persze a hazai sztárok körében is a „Mi van a táskámban” játék. Ezúttal Kiss Daniella Miss World Hungary 2015 engedett betekintést élete egyik legintimebb területébe.

Kiss Daniella gyereke teljesen megváltoztatta az életét (Fotó: Szabolcs László / Mediaworks archív)

Kiss Daniella: „Rendszerető vagyok, de ez most gázos lesz!”

Kiss Daniella szépségkirálynő sokszor igyekszik jó kedvet varázsolni maga körül, és Instagram-oldalának követői azt is tudják, hogy nem szégyenlős esetenként betekintést engedni magánszférájába.

Ezúttal megmutatta mindazt, amit a legtöbb nő biztosan nem engedne – már csak illemből sem. Egy barátnője, „Na mutasd, Daniella! Mi van a táskádban?” felkiáltással indított egy játékot, mire a szépségkirálynő őszintén csak ennyit reagált:

Rendszerető vagyok, de ez most gázos lesz.

Kiss Daniella Farm VIP szereplése is okozott meglepetéseket, de a rögtönzött bemutató is fordulatokkal telire sikerült. Az elején semmi különös nem kerül elő a milliós értékű Louis Vuitton márkájú táskájából, de a folytatás már annál érdekesebbre sikerül.

Jön sorban a zsepi, a hajcsat, emlékkarkötő -melyre még barátnője is megjegyzi, az vállalható. Az arcmaszk már kissé szokatlanabbnak tűnik egy női kézitáskában, de a váratlan fordulatot egyértelműen Kiss Daniella párja kártyatartója jelenti, amiben elmondása szerint a férfi összes személyes irata is ott van a bankkártyáján kívül. A hírnek barátnője megörül, amire fel is kiált, hogy „Akkor hova is megyünk most?”

A viccelődést őszintébb és valljuk be, jogos értetlenkedés váltotta fel, hiszen meglepő, miért vannak párja személyes iratai a szépségnél. Daniella csak annyit mondott:

Ő nem mehet sehova, de én mehetek.

A humorral fűszerezett bemutató megható pillanatot is tartogat, hiszen később egy szaloncukor is előkerül a táskából, amihez kellemes emlékek fűzik a fiatalt.

Az utolsó CTG-n, amikor várandós voltam, akkor jött a Mikulás a kórházba és ott kaptam. De nem szeretem a szaloncukrot.

Daniella barátnője a rögtönzött bemutató végén konstatálja, ezek valóban a legfontosabb dolgok, amiket magunknál hordhatunk.