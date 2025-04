„Nevetségessé teszi magát” - durván beleállt Meghan Markle-be a királyi szakértő

Meghan Markle 2025-ös éve sem úgy indult, ahogy arra számított, hiszen sorozatosan érik őt a botrányok és a kritikák. Utóbbi kapcsán elég, hacsak a legújabb Netflix-sorozatára gondolunk, ami nem aratott osztatlan sikert a rajongók körében, mégis érkezik belőle a következő évad.

Ismét kemény kritikát kapott Meghan Markle (Fotó: AFP)

Harry herceg feleségéről pedig most egy királyi író fogalmazott meg durva véleményt. Tina Brown szerint a hercegné kezd nevetségessé válni azzal, hogy ennyi új projektet jelent be, amelyek közül sok meg sem valósul.

A szakértő, aki egyben Diana hercegné életrajzírója, emellett a Vanity Fair, a The New Yorker és a The Daily Beast egykori szerkesztője is, a The Telegraphnak adott interjút, és kifejtette véleményét a hercegné legújabb projektjeiről:

Minden héten bejelent egy új projektet. Ne jelentsen be többet! Szinte kényszeresen teszi ezt, pedig azok nem is valósulnak meg. Elhalványulnak, és nevetségessé válik. Sajnálom őt, mert annyira elveszett. Szerintem Harry ennél többet érdemel! Remélem, hogy visszakapja az életét!

– idézi az Express Tina Brown szavait.