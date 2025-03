Náray Erika már tudja, hogy miről énekel a menopauza kapcsán

Náray Erika évekkel ezelőtt csatlakozott a Menopauza című – a mai napi elképesztően népszerű – darab stábjához. A Hernádi Judit, Janza Kata, Falusi Mariann, Tóth Enikő és Szőlőskei Tímea szereposztásban futó előadás a változókorról szól, a nőket szellemileg és fizikailag is megviselő klimaxról, amiről sajnos még a mai napig is keveset beszélnek az érintettek. A jelek szerint most azonban eljött a felvilágosodás ideje, köszönhetően egy magánklinikának, ahol kizárólag a változókor testi és lelki tüneteivel foglalkoznak. A megnyitóünnepség vendége volt – sok más híresség mellett – Náray Erika is, aki megindító őszinteséggel osztotta meg a jelenlévőkkel a tapasztalatait.

Náray Erika menopauza élményei a darabban szinte minden percben visszaköszönnek

Fotó: Hatlaczki Balázs

Náray Erika klimaxélményei

A színésznő ezen az eseményen azt mondta, hogy amikor elkezdték játszani az említett darabot, becsülettel megtanulta a dalokat (sok zeneszám hangzik el) és igyekezett beleélni magát a szerepébe, de fel sem fogta, hogy tulajdonképpen miről is lehet szó. Értette, de nem érezte. Aztán, ahogy telt az idő, egyre inkább rádöbbent, hogy az a keserédes humorral is felfogható, ugyanakkor fizikailag és mentálisan fájdalmas változás, amiről a színen beszél, testében is életre kelt.

Náray Erika megdöbbent, amikor megérezte, hogy nála is beköszöntött a változókor

Fotó: Mediaworks-archív