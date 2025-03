„Elszorul a szívem” – Liptai Claudia fekete-fehér videóval jelentkezett

Liptai Claudia még 2010-ben vesztett el édesanyját, akiről azóta is szeretettel mesél, ami persze érthető is, hiszen szoros kapcsolatot ápoltak. A TV2 sztárja most egy érzelmes poszttal emlékszik anyukájára, amelytől összeszorul a szív.

Liptai Claudia Fotó: Szabolcs László

Mint az ismeretes Liptai Claudia hosszú évek kihagyása után ismét műsorvezetői szerepben tündököl, ráadásul egyik örök partnere, Till Attila mellett A Nagy Duett színpadán. A színész-műsorvezető ennek apropóján megemlékezett szeretett édesanyjáról.

Anyukám kedvenc operája. Anyukám kedvenc operaénekese. Anyukám már nem láthatott A Nagy Duett színpadán, de amikor a nézőtérre pillanatok látom őt ahogy csillogó szemmel tapsol és minden percben átölel a rajongásával. Mindig nagyon hiányzik, de ezekben a pillanatokban úgy elszorul a szívem

- fogalmazott Liptai Claudia.

A bejegyzéséhez csatolt videót ITT tudod megnézni.