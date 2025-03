"Itt valami nincs rendben" - Hernádi Judit őszintén vallott betegségéről

Érdekes módon szerintem én odafigyelek. Tavalyelőtt volt egy olyan, hogy én ezt nyáron egyszerűen megéreztem. Már előtte is megérintett ennek a szele, be kellett mennem még 2004 tájékán egy ilyen nőgyógyászati operációra, és akkor pánik volt, és megműtöttek. Pánik volt, de nem volt semmi nagy baj, de én tudtam, hogy nincs. Ezt valahogy tudtam. De most, két évvel ezelőtt egyszerűen éreztem, hogy ami van, az nem én vagyok, hogy itt valami nincs rendben. Ezt nyár végén egyszerűen csak így éreztem, és akkor meg is műtöttek engem. De nem lépte át a határt. Így is hívták egyébként, ez van beírva, hogy határeset. Ez volt odaírva. Szóval nem kaptam se kemót, nem kaptam se besugárzást