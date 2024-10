Mi történt? Sorra maradnak el Hernádi Judit előadásai

Hernádi Judit nemrég még színpadon volt, most azonban a Színház Online tájékoztatása szerint több fellépését is le kellett mondania, egészségügyi okok miatt.

Hernádi Judit előadásai rejtélyes okokból maradnak el (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Kényszerszünetet írtak ki

A színésznő október elején állt utoljára színpadon, amikor Pásztor Erzsi 88. születésnapját ünnepelték a Játékszínben, a Nyolc nő című darabban. A közleményben nem térnek ki arra, hogy milyen egészségügyi problémája van Hernádi Juditnak, az október 9-re tervezett Love Letters című kétszemélyes előadását, amelyben Gálffi Lászlóval lépett volna színpadra a Belvárosi Színházban, már nem tartották meg. Ugyanez a helyzet alakult ki az október 16-án bemutatott Kalamazoo című darabbal is, ahol Hernádi partnere Kern András lett volna.

A Játékszínben október 14-én és 15-én a Menopauza című darabot szintén le kellett mondani, mert a színésznőnek fontos szerepe van a darabban, ekkor vélhetően még nem volt helyettese, a színház azóta viszont bejelentette, hogy a produkció rövid kényszerszünet után Janza Kata főszereplésével visszatér, aki Hernádi váltótársa a produkcióban.

Október 19-én a Rém rendes vendégek című előadással lépne színpadra a Pesti Színházban, de ez is elmarad. Hogy a színésznőnek milyen egészségügyi gondjai lehetnek, egyáltalán súlyos, vagy hosszútávú betegségről van-e szó, egyelőre nem tudni.

Hernádi Juditnak volt már korábban is egy betegség hulláma, amikor koronavírus miatt kellett lemondani az előadásait. Bár a covid okozta fertőzések azóta jobban háttérbe szorultak, a téli időszak beköszöntével mindig felerősödnek, így nem kizárt, hogy most is ez lehet a gond. Bízunk benne, hogy a színésznő hamarosan felépül!