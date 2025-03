A Farm VIP sztárját élteti az amerikai sajtó

Bizonyára mind emlékszünk még a Farm VIP harmadik évadára, amiben ifj. Schobert Norbert diadalmaskodott. Ebben az évadban küzdött Budavári Fülöp is, aki végül Völgyi Zsuzsi ellenében veszített egy logikai játékon, és rövid úton távozott. Akik követték a Farm VIP korábbi sztárjának történetét, azok tudhatják, hogy a jóképű fiatal az utóbbi években egy kontinenssel arrébb kezdett új életet.

Budavári Fülöp érzelmes pillanata a Farm VIP harmadik évadában – Fotó: TV2

Élet a Farm VIP után

A Farm VIP című műsorban való szereplése után Fülöp úgy döntött, hogy a tengerentúlon igyekszik majd megvalósítani tévés álmait, emellett pedig modellkedik is. Egészen az USA nyugati partjáig utazott az újrakezdés jegyében, és nem is boldogul rosszul! Az amerikai élet azonban nem mindig álom: a közelmúltban a Los Angeles-i tűzvész miatt el kellett hagynia otthonát. Ám ez csak egy döccenőnek tekinthető a siker útján.

Budavári Fülöp New York-i híre​

Az agilis magyar sztárra az amerikai sajtó is felkapta a fejét. A mértékadó New York Weekly közölt egy hosszú cikket a Farm VIP korábbi fenegyerekéről, kiemelve sokoldalúságát. Az írásban sorra veszik, hogy Budavári Fülöp a gyermekkorában elszenvedett zaklatások és kirekesztés ellenére sikeresen megváltoztatta életét, és mára a változás szószólójává vált. Fülöpöt gyermekkorában sokat bántották túlsúlya miatt, azonban 16 évesen úgy döntött, hogy változtatni akar, és sikerült lefogynia. Ezzel nemcsak fizikai változást ért el, hanem önbizalmat is szerzett, ami új lehetőségeket hozott számára, például a televízióban való szereplést. Bár külső változása elismerést hozott, újfajta kritikákkal és elvárásokkal is szembesült.

Új kihívások, új megoldások

A cikk szerint három évvel ezelőtt Fülöp nem csak azért költözött Los Angelesbe, hogy színészként, műsorvezetőként folytassa pályafutását, hanem azért is, hogy lelki sebeivel foglalkozzon. Korábbi keserű tapasztalatait nemcsak színészi karrierjében, hanem a bullying, vagyis a bántás, zaklatás elleni küzdelemben is hasznosította: megalapította a "Together Against Bullying" [Közösen a Bántalmazás Ellen] nevű alapítványt, melynek célja a kirekesztés elleni küzdelem és az egyenlő bánásmód, illetve a kölcsönös tisztelet széles körű előmozdítása. A lap erős, ám érvényes következtetést von le Budavári Fülöp történetéből: