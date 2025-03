Farm VIP: Aurelio ledobta az atomot, Dávid Petra beköpte

Aurelio úgy alkalmazkodik a változásokhoz, mint senki és a szmötyit is pont úgy képes megkeverni. A Farm VIP-ben végbement tagcserék után be is gyújtotta a rakétákat és belülről kezdte bomlasztani a piros csapat egységét. Aztán jött Dávid Petra és ellenséget csinált saját magából…