Zokogva közölte a zenekar, kórházba került a frontemberük

A 70-es évek ikonikus rockzenekara, a Kansas két koncertet is kénytelen volt lemondani, miután kiderült, hogy banda énekesénél, Ronnie Plattnál daganatos betegséget diagnosztizáltak.

Pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak a népszerű énekesnél Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

A frontember a közösségi médiában osztotta meg a hírt egészségi problémájáról, és közölte a rajongókkal, hogy hamarosan „újra nyeregben lesz”. A bejegyzésében a következőket írta:

Mindenkinek, aki kérdezi, kedden pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, de mielőtt mindenki felizgatná magát, a túlélési arány 99 százalékos. Nem terjedt át máshova. A pajzsmirigyemre korlátozódik, csak azt kell eltávolítani. Elmegyek egy kis rehabilitációra, és máris újra nyeregben leszek.

Platt a Kansas egyik leghíresebb dalára, a Carry On Wayward Sonra utalva így zárta mondandóját: „Ahogy nekem is mondták, ez csak egy döccenő az úton, és hamarosan magam mögött hagyom! Úgyhogy mindenki kérem, folytatás!” Az énekes diagnózisa miatt a népszerű zenekar lemondta két louisianai koncertjét a február 21.-ét és március 1-jét.

A rajongók a hír hallatán egyből jókívánságaikat küldték Plattnak.

Reméljük, hogy gyorsan legyőzi a rákot

– írja az egyik hozzászóló.

Platt még 2014-ben vette át a Kansas énekesi posztját Steve Walshtól. Ő szerepelt az együttes két legutóbbi albumán, a 2016-os The Prelude Implicit és a 2020-as The Absence of Presence címűn is. Kansas 2023-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, és ez idő alatt rengeteget turnéztak, és hatalmas rajongótáborra tettek szert – írja a Metro.