Most jött a hír: Horváth Éva műtétjét elhalasztották

Horváth Éva balesete miatt hónapok óta elképesztően nehéz időszakot él, amelynek állomásai sajnos még közel sem értek véget. A híresség november 24-én szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, amikor öt helyen is eltört a lába és nyílt törése is lett. Évát azóta többször megműtötték, egy nappal ezelőtt például arról számolt be követőinek, hogy az ötödik operációjára vár.

Horváth Éva balesete óta már négy műtéten esett át (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Éva örül, hogy elhalasztották

A sztáranyukánál korábban a nyílt törés okozta seb durván elfertőződött, amire rengeteg antibiotikumot és fájdalomcsillapítót kapott, ez pedig nem tett jót Éva állapotának; többször panaszkodott róla, hogy a sok gyógyszer miatt nagyon fáradt és legyengült, de sajnos tehetetlen, mert a fertőzést és a gyulladást meg kell állítani a szervezetében. A dolog annyira súlyossá vált, hogy egyelőre még az is kérdéses, hogy sikerül-e megmenteni a lábát, Éva azonban bízik a legjobbakban.

Legújabb, 24 óráig elérhető Instagram sztorijában megköszönte rajongóinak, hogy olyan sokan gondolnak rá a felépülés kapcsán, de elmesélte azt is, hogy a műtétjét végül elhalasztották, mert az orvosok az aznapi műtétekkel nagyon későn végeztek. Éva egy cseppet sem bánkódik, így legalább tud még egy kicsit a természetgyógyászattal kapcsolatos tanulásra koncentrálni.

Éva elképesztő türelméről és kitartásáról már az eddigiek során is tanúbizonyságot tett, s hogy ne teljenek hasztalanul a kórházi hónapok, nemrég még egy új szakma kitanulásába is belefogott egyik követője javaslatára: fitoterapeuta szeretne lenni.

Horváth Éva smink nélkül jelentkezett be, ezért egy orosz női filtert használt a videóhoz (Fotó: Horváth Éva Instagram)

Mint ismeretes, Éva nagyon szereti a növényeket, van egy kis kertje is, amelyben rengeteg gyógynövény található.

Nagyon sok hasznos üzenetet küldtetek nekem és a választásom végülis a természetgyógyászatra esett. Van egy alapmodul, illetve egy másik egészségügyi alapmodul, amiket el kell sajátítanom ahhoz, hogy fitoterapeuta legyek, vagyis gyógynövényekkel szeretnék foglalkozni

– mesélte korábban követőinek.