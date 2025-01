Weisz Fanni a követőitől kér segítséget

Weisz Fanni kisfia, Bendegúz december 20-án látta meg a napvilágot, a családban óriási a boldogság.

Weisz Fanni szülés után is fantasztikusan érzi magát, nagyon boldog elsőszülött kisfiával, Bendegúzzal és párjával, Gergővel (Fotó: Szabolcs László)

Weisz Fanni: „Minden tökéletes”

A csodaszép, fiatal édesanya korábban a hot! magazinnak úgy nyilatkozott, szeretett volna természetes úton szülni, de nem úgy alakult, a lényeg azonban, hogy minden a legnagyobb rendben zajlott.

Az utolsó pillanatig húztuk, ameddig csak lehetett, de végül a baba érdekében császározni kellett. Szerencsére nagyon jó kezekben voltam, így csupa pozitív élményem maradt. Az első héten nehéz volt felkelni, nem tudtam még emelni a kisbabámat, de a férjem mindenben segített. Egy hét után viszont már nem fájt annyira a hasam, a varratszedés óta pedig nagyon jól vagyok! Sajnos nem sikerült a spontán szülés, de nem baj; az a lényeg, hogy Beni egészséges, és hallóként született. Minden tökéletes!

– vallotta Fanni. A modell elárulta, hogy noha rengeteg kétely és bizonytalanság van még benne, szerencsére férje, Gergő mindenben segít neki és támogatja őt. Legfrissebb, 24 óráig elérhető Facebook-sztorijában kért segítséget azoktól, akiknek több tapasztalata van az újszülött babákkal kapcsolatban. A kávé ugyanis egy rendkívül megosztó téma a szoptató anyukák körében.

Kedves Anyukák! Mióta megszületett a kisbabám, aki anyatejet kap, azon gondolkodom, hogy mennyire oké a kávéfogyasztás ebben az időszakban. Hallottam, hogy a koffeines kávé nem a legjobb választás, de a koffeinmentes talán rendben van. Ti mit gondoltok? Van ebben tapasztalatotok? Nagyon hálás lennék, ha megosztanátok velem a véleményeteket!

– fogalmazott Fanni bejegyzésében. A kávéfogyasztás mellett egyébként az alkoholfogyasztás is egy erősen megosztó téma szokott lenni, noha értelemszerűen ilyen esetben nem rendszeres és nagy mennyiségekről van szó. Ugyanakkor tény, hogy minden, amit az anyuka elfogyaszt, átmegy az anyatejbe, vagyis a koffein és az alkohol is. Bár sok anyuka úgy gondolja, hogy napi egy kávétól vagy heti egy pohár vörösbortól senkinek semmi baja nem lesz, mások határozottan úgy vélik, hogy minden ilyen jellegű szokás mellőzendő a szoptatás ideje alatt. Hogy Fanni milyen tanácsokat kap vagy kapott, egyelőre nem tudni, reméljük azért úgy cselekszik majd, ahogy eddig, vagyis ahogy a szíve diktálja: ahogy anyának és babának is a legjobb!