Tóth Andi megmutatta: így is észveszejtő

Tóth Andi az elmúlt időben keveset hallat magáról, s bár nem hazudtolja meg egykori, lázadó önmagát, valahogy mintha visszafogottabb lenne, mint korábban.

Tóth Andi haja mindig tökéletes, amelyhez egyedi módszert választ (Fotó: Ripost)

Tóth Andi nem törődik kritikusaival

Az énekesnő 2023-ban, hosszas videóban jelentette be visszavonulását, a rajongók legnagyobb csalódására. A fiatal hírességgel a Dancing with the Stars és a Sztárban Sztár óta már találkozhattak a nézők a képernyőn, nemrég például Tóth Andi és Valkusz Milán is egy tehetségkutató műsor zsűritagjai voltak. Andi extrém és vadóc külsejéhez általában erős smink párosul, ugyanakkor sokszor megmutatja magát kozmetikumok nélkül is. Legfrissebb posztjában hajának állapotát osztotta meg a tőle megszokott pimasz stílusban.

Határozottan azért van rajtam hajpánt, mert zsíros a hajam. Puszi.

Az énekesnő egyébként korábban is beszélt már róla, hogy nem túl praktikus dolog a gyakori hajmosás, mert attól dehidratált lesz az ember fejbőre, és úgy tűnik, Andinak bejött ez a módszer, hiszen korábban volt olyan, hogy 11 napig nem mosott hajat, ugyanolyan gyönyörű hajzuhataggal pózolt, mintha épp egy fodrásszszalonból lépett volna ki. Mostani fotóján egy hajpánt van rajta, ami állítása szerint a zsírosságát hivatott elfedni, bár azt ezúttal is kijelenthetjük, hogy nyoma sincs a klasszikus értelemben vett koszos hajnak, ami kinézetre azonnali hajmosásért kiáltana.

Tóth Andi főzőműsort indított

Andi 2024 májusában indította el saját főzőműsorát Max rendelünk címmel, s nagyon úgy tűnik, végre rátalált arra, amit nagyon szeret csinálni. Az epizódokban laza, őszinte és humoros énjét mutatja be a nézőknek, ami rendkívül pozitív fogadtatásban részesült, követői egyenesen odáig vannak érte; annyira, hogy csatornája már több mint 150 ezer feliratkozót számlál.