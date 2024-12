Zámbó Jimmy dalával lép fel Oláh Gergő: „Ez egy zenei remekmű, de hatalmas kihívás”

Történelmi pillanathoz érkezik a Csináljuk a Fesztivált!, ugyanis a 1980-as 90-es évek slágereit felvonultató 4. válogatóban Zámbó Jimmy egyik ikonikus dala is felcsendül majd. A Király szerzeményei eddig még sosem szerepeltek ebben a produkcióban, így Oláh Gergőnek különösen nagy megtiszteltetés ez a dalválasztás. Az énekes most el is árulta, mit érez ezzel kapcsolatban.

Zámbó Jimmy legszebb dalainak egyikével lép színpadra szombaton Oláh Gergő (Fotó: Trenka Attila)

Az nem kétséges, hogy Oláh Gergő énekesként már többször is bizonyított. Zámbó Jimmy dalai azonban még a legtapasztaltabbakat is sokszor megizzasztják, így Gergőnek sem volt könnyű dolga.

Inkább kihívásnak éltem meg ezt a választást, mint jutalomjátéknak, ugyanis ez egy elég nagyívű dal és a mondanivalójával sem volt könnyű dolgom. Számomra nagyon fontos, hogy értsem az üzenetét, és itt nehezen tudtam átérezni azt, amiről szól, de végül arra jutottam, hogy talán egy szerelmi csalódás átéléséhez hasonlít a leginkább

– mesélte.

„Alapvetően nem igazán áll hozzám közel ez a stílus, ezért egy picit igyekszem a magaméra formálni ezt a dalt, de persze csak nagyon finoman” – tette még hozzá.

Oláh Gergő nem szeretne Zámbó Jimmy hasonmása lenni

Az énekes azt is elárulta, szerinte Jimmy hangja szinte utánozhatatlan, így nem is ezzel próbálkozik, inkább csak bizonyítani szeretne. Amire lesz is lehetősége, ugyanis nem kétséges, hogy Zámbó Jimmy Még nem veszíthetek című slágere az egyik legnépszerűbb és egyben egyik legnehezebb szerzeménye.

Szerintem ez egy zenei remekmű, de hatalmas kihívás szakmailag. Végül ezért is bólintottam rá erre a választásra, mert úgy gondoltam, hogy nagyon nagy éneklés van benne és nagyon mély, ami egy új feladat elé állít

– vallotta be.

Az pedig, hogy hogyan is sikerül Gergőnek ez az előadás, csak a Csináljuk a Fesztivált! december 28-i adásából derül majd ki a Dunán 19:35-től.