Szájról olvasó buktatta le a kis Lajos herceget: szívbemarkoló, mit mondott Katalin hercegnének – videó

Ez akkor történt, amikor Katalin december 6-án a Westminster Apátságban adott otthont az éves eseménynek, a királyi család számára egy különösen nehéz évet követően. Lajos herceg bájos megjegyzését egy szájról olvasó árulta el egy teaser videó alapján, amelyet a The Prince and Princess of Wales Instagram-oldalon osztott meg.

Idén is megtartották Katalin karácsonyi koncertjét Fotó: AFP

A szertartáson számos királyi családtag vett részt, hogy kifejezzék támogatásukat a hercegnőnek, köztük Katalin három gyermeke, a 11 éves György herceg, a 9 éves Sarolta hercegnő és a 6 éves Lajos herceg.

Akkor a walesi hercegnő úgy nyilatkozott, hogy a szeretetnek és az empátiának túl kell mutatnia a karácsonyon, valamint a kedvesség és a megbocsátás fontosságáról is beszélt. A videón Katalin látható, amint lenéz a kis Lajos hercegre, és mosolyog.

Lajos herceg szívbemarkoló dolgot mondott Katalinnak Fotó: AFP

Ezután Lajos azt mondja az édesanyjának, hogy „vigyázunk egymásra”

– állítja Nicola Hickling szájról olvasó.

A szakértő állításai azután láttak napvilágot, hogy Vilmos herceg 2024-et élete legnehezebb évének nevezte, mivel a család egy sor nehézséggel nézett szembe, köztük III. Károly, valamint Katalin hercegné sokkoló rákos megbetegedésével – írja a Daily Star.

Lajos és Katalin megható jelenete a videó végén látható: