Egy ország ereiben fagyott meg a vér: adás közben küldték haza a Dancing döntős párosát

Nos, a dráma ideje is eljött. Túl vagyunk a három produkción, és már ki is derült, hogy a legjobb három közül ki nem jutott be a legjobb kettőbe. A nézők szavazata szerint Törőcsik Franciska és Baranya Dávid párosa köszön el, ez tehát azt jelenti, hogy WhisperTon és Tóth Katica, valamint Szabó Zsófi és Suti András párosa között dől el, hogy ki nyeri meg az idei szériát.