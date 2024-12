Ebből sérülés lehetett volna: 150 kilós hegyomlással nézett farkasszemet Csuti

Sportlegendával találkozott Szabó András Csuti. Bár alapvetően a foci szerelmese, óriási megtiszteltetésként élte meg, hogy a „kubai óriás” becenevű olimpikon birkózó, Mijaín Lópezzel állhatott egy birkózó szőnyegen.

Csuti ötszörös olimpiai aranyérmessel kekeckedett (Fotó: Szabolcs László)

„Szimpatikus vagyok neki, nem okozna bennem kárt”

„Elképesztő volt megtapasztalni, hogy ennek a közel 150 kilogrammot nyomó embernek, amekkora ő maga, akkora a szíve is” – mesélte a Metropolnak mosolyogva Csuti. „A csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia meghívására érkezett Magyarországra, legalább százötven növendék és rajongó gyűlt össze, és ő mindükkel fotózkodott, autogramot adott. Én megkérdeztem, nem lenne-e tiszteletlenség, ha a szőnyegen készítenénk közös képet. Azonnal beleegyezett. Még azt is megkértem, nem dobna-e el csak úgy óvatosan: azt mondta, ő olyat nem tud – mármint óvatosan. Meg amúgy is szimpatikus vagyok neki, nem okozna bennem kárt” – viccelődött Csuti, majd hozzátette: egy kép erejéig megpróbálta átkarolni a hegyomlás méretű férfit, de közel sem érte át…

„Mindenesetre óriási megtiszteltetés kezet fogni egy ötszörös olimpiai aranyérmessel. Olyan, mint egy focirajongónak mondjuk Cristiano Ronaldóval vagy Messivel találkozni. Ráadásul egy olyan nívós intézményben, mint a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia: őscsepeliként nagyon büszke vagyok rá, hogy milyen remek minőségben képezik itt a fiatalokat, akikből a jövő nagy reménysége válhat” – fogalmazott Csuti, majd elárulta, nem áll tőle távol a birkózás.

Csuti gyermekeit kezdetektől sportszeretetre neveli

„Általános iskolában én is birkóztam, ugyan csak hobbiszinten, de azt hiszem, olyan tartást, alapot adott, aminek a mai napig érzem a hatását” – tette hozzá az üzletember, akinek a sport áthatja a mindennapjait. Kedvese, Bianka fitneszbajnok, mindene az egészséges életmód, mellette Csuti is egyre aktívabban jár edzeni, és bizony a gyermekeinek is régóta „tanítja” a sportszeretet.

„A kisfiam úszni és focizni jár, és hadd büszkélkedjek el vele, hogy épp most került be a legerősebb csapatba. A legtöbb edzésén ott vagyok, és árgus szemekkel figyelem a feladatokat, amiket aztán otthon tudunk gyakorolni. A dolog viccesebb része, hogy a kislányom táncóráira is el szoktam járni, és hát vele is gyakorolok otthon” – nevetett Csuti, majd kiemelte: