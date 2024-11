Gergely Róbert még mindig várja Forgács Gábor hívását

Hétfőn lánya tudatta a szomorú hírt, hogy Forgács Gábor hosszú betegség után családja környezetében hunyt el. A színész 72 éves korában kapta meg a szörnyű diagnózist, ami először őt is letaglózta, de nem sokkal később már humorral és jó kedvvel állt hozzá a betegségéhez, ami orvosai szerint is nagyon sokat segített neki.

Forgács Gábor mindig humorral kezelte a nehéz időszakokat Fotó: Bors

Azonban hiába küzdött keményen a betegsége ellen, végül alulmaradt.

– Hosszú, méltósággal, megingathatatlan hittel és humorral viselt betegség után ma reggelt elhunyt apukám, Forgács Gábor – írta ki a közkedvelt színész lánya, Beáta.

Alig volt olyan műsor, amiben ne lehetett volna hallani a hangját Fotó: MW

Gergely Róbert még most is várja Forgács Gábor hívását

Most több kollégája is kedves szavakkal és vicces, vagy kedves történetekkel búcsúzik a művész fantasztikus humorától. Gergely Róbert viszont elárulta, még most is várja, hogy felhívja Forgács Gábor és újra együtt nevessenek.

„Édes GABIKÁM!

Minden percet, másodpercet, milimityu kis időt köszönök Neked, hogy veled lehettem, mint barát, kolléga. Te, aki, annyi sztorival, röhögéssel és bölcsességgel ajándékoztál meg, rohadtul hiányzol már most. Te, aki a mi kis társulatunkba mindig a könnyed ámbár vaskos HUMORT adtad már most halálosan hiányzol. GABIKÁM, tulajdonképpen, várom a »poént«, hogy felhívsz és újra egy jót röhögünk! Gabikám, köszönöm a sorsnak, hogy ismerhettelek. Nyugodj békében drága jó barátom.

„Szeretlek mindörökké” – írta az EMeRTon-díjas zenész.