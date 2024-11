Nagy dobásra készül a TNT, itt az újabb gigasláger

Dobrády Ákos és Inti megint készülnek valamire, amiről már most sejteni lehet, hogy felejthetetlen élményt okoz a közönségüknek. A TNT 2025 márciusában nagykoncertet ad, ahol a régi imádott slágerek mellett olyan sosem hallott új dalok is felcsendülnek majd, melyek egészen biztosan tovább öregbítik a zenekar dicsőségét.

Dobrády Ákos és Inti megint gigabulira készül (Fotó: Bánkúti Sándor)

Dobrády Ákos a slágergyáros

Magyarország egyik legismertebb popzenekarának tagjai 2005-ös búcsúkoncertjükkor azt hitték, mindennek vége – még nem sejtették, hogy igazából csak akkor kezdődött el minden! Azóta egy rövid szünet után folyamatosan telt házas koncertekkel járják az országot. A srácok lendületes slágereikkel hamar belopták magukat a rajongók szívébe. A Tiltott perc, a Nem jön álom a szememre vagy épp a Bolond, aki sír című dalok a magyar poptörténelem megkerülhetetlen, máig rendszeresen játszott rádiós slágerei. A duó ismét nagy dobásra készül, 2025. március 29-én az MVM Dome-ban adnak nagyszabású koncertet, ami nemcsak a visszatérés ünnepe lesz (Intinek többszörösen az, a komoly szívproblémái miatt), hanem egyben az elmúlt 30 év emlékezetes pillanatainak felelevenítése is. A nagykoncertre hatalmas elánnal készülnek a zenészek, Dobrády Ákos például egy új slágert is megírt, ami – már most borítékolható – biztosan sokak kedvence lesz. Az Ébren álmodtunk című ballada érzelmekkel teli szövege és magával ragadó dallama bizonyítja, hogy a formáció továbbra is képes a megújulásra. Az új felvételt a közönség 2025. március 29-én az MVM Dome-ban hallhatja először élőben.