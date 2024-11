Felrobbant a stúdió - mutatjuk a Dancing With the Stars mai adásának legcsodásabb pillanatait

A Dancing With the Stars mai adása egyszerűen felejthetetlen volt. Mivel a széria felénél járunk, megváltozott a játék menete: immáron minden pár két koreográfiát mutat be egy este alatt, a mai adás során pedig párbajokra került sor. Volt ma minden: örömkönnyek, sok nevetés, viccelődés, dráma, és persze szomorú könnyek is. Azt azonban mindenképpen ki kell emelni, hogy már a legerősebb versenyzők maradtak csak bent, így tehát valamennyi koreográfia elképesztően látványos volt. Mutatjuk a legemlékezetesebb pillanatokat: