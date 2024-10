Szívmelengető fotó! Megmutatta kislányát az Exatlon sztárja

Számomra egyértelmű volt mindig is, hogy szeretnék gyerekeket. Azt, hogy konkrétan mikor, nem terveztem meg, de jobb fiatalon, ez tény. Minden általánosan történt, házasság, majd a várandósság, és most pár nap és megszületik a kislányunk. Számomra a gyerekvállalás annyira természetes dolog, hogy az örömön kívül semmi mást nem érzek. Nem vagyok aggódós típus, nem görcsöltem rá a tipikus várandós tünetekre sem, illetve nem hallgattam semmilyen rémtörténetet ezzel kapcsolatban. Ez egy hosszú, de szép kilenc hónap volt, amit igyekeztem boldogan megélni. Természetes szülést szeretnék, állami kórházban, és gyors regenerációt. Ilyenkor sokan aggódnak, elkezdenek mesélni élményeket, általában rosszakat, ezeket azonnal le is zártam, nem hallgattam meg semmi ilyesmit, én így szeretném és bízom benne, hogy így lesz