Aurelio: „A cél, hogy a csapatot az első helyre juttassam”

Az egykori villalakónak nagy szenvedélye a foci, így nem is csoda, hogy szabadidejében is ezzel foglalkozik. Aurelio megszerezte a sportorvosi igazolását is, így már nemcsak edzésen, hanem a meccsen is rúghatja majd a gólokat.