35 éves lett Janicsák Veca, íme az aranytorkú énekesnő életének fontosabb állomásai - Galéria

Janicsák Veca életében folyamatosan jelen volt a zene, hiszen édesapja, Janicsák István a Z’Z’ Labor énekese és vezetője és bár szülei születésekor elváltak, Veca már gyerekkorában több iskolai énekversenyt is megnyert. Tizenöt évesen felléphetett a Sziget Fesztiválon, tizenhat éves korától pedig folyamatosan szerepelt édesapja koncertjein.

Janicsák Veca külseje sokat változott az elmúlt években (Fotó: Szabolcs László)

Felfelé ívelő karrier

Az énekesnő 2007-ben jelentkezett először tehetségkutatóba, ahol sokan megismerték, de a nagy hírnevet 2010 hozta meg számára. Ekkor szintén egy országos tévécsatorna tehetségkutatójába jelentkezett, ahol Geszti Péter mentoráltjaként a negyedik helyen végzett és egyben ő lett a műsorban az év női hangja. Ugyanebben az évben kiadta első lemezét, amelyre a tehetségkutatóban elhangzott tíz dala került. 2011-ben önálló lemezbemutató koncertje nagy sikert aratott a Papp László Sportarénában.

Noha Vecaként ismertük meg, kiderült, hogy ezt becenevet édesanyja használta, mivel azonban az ismertség miatt ez intimitását vesztette, a magánéletében mára már a Veronikát használja.

Janicsák Veca óvja a magánéletét

Veca első gyereke, Emma 2015-ben született meg, akkori párjával, Ladányi Jancsó Ábellel 2017-ben házasodtak össze. A pár kapcsolata nem volt hosszú életű, hiszen három évvel később már problémáik voltak, amit eleinte még próbáltak megoldani, de végül nem sikerült, az énekesnő többször úgy nyilatkozott, egészségügyi problémái is voltak már, annyira nem volt jól. Most azonban kezd visszatérni régi önmagához és már a szerelem is rátalált újra, amiről nemrég egy műsorban is mesélt.

A jelenlegi párom, akivel már több mint két éve együtt vagyunk, abszolút hozza azokat a férfias apaszerepeket, ami szerintem ideális. Ezért úgy érzem, hogy ha a házasságomban ezeket nem is tudtam megadni a kislányomnak, akkor talán most legalább utólag lát egyfajta példát

- nyilatkozta.

