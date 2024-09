Talpig feszülősben jelentette be Tolvai Reni, özönlenek a gratulációk

Képgalériát tett közzé Instagram-oldalán Tolvai Reni. Az énekesnő a Sztárban sztár All Stars jubileumi évadában egy testhezálló, mélyen dekoltált ruhában állt színpadra. Követői dögös és elegáns megjelenése mellett a produkcióját is imádták, pedig a celeb bevallotta, rosszul lett a műsorban. Csak utólag árulta el, hogy forgott a gyomra és az ájulás kerülgette, hiszen ő is a kiesés szélére került az adás végén, és nagyon rosszul viselte ezt a helyzetet, ám ebből a közönség mit sem érzékelt.

Köszönöm szépen a tegnapi szavazatokat

– írta legfrissebb posztjában az énekesnő, akit a közönség végül megmentett a reményzónából.

Nagyon jól elénekelted, gratulálok

– bókolt sok más mellett egy kommentelő. Reni rajongói persze remélik, hogy a tehetséges szépség minél tovább a műsorban marad!