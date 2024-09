„Nem kellett volna rávenned” – durván kiakadt Harry herceg

Harry herceget és Meghan Markle-t egymás után érik a botrányok. Legutóbb a viselkedésük miatt ismét magukra haragították a szomszédjaikat.

Harry herceg ismét botrányt okozott – Fotó: ZUMAPRESS.com

Ám nem csak a lakosokat sikerült feldühíteniük. Ugyanis a herceg felzaklatta az újságírók egy csoportját egy „durva” megjegyzéssel, miközben feleségével hazafelé tartott egy körútról.

Néhány hónappal az esküvőjük után a sussexiak Ausztráliába, a Fidzsi-szigetekre, Tongára ​​és Új-Zélandra indultak látogatásra, ami egybeesett az abban az évben Sydney-ben megrendezett Invictus Gamesszel. A turné nagy sikernek számított, Meghan bejelentette, hogy várandós, amikor a pár Sydney-ben szállt le 16 napos turnéja előtt.

Azonban a színfalak mögött koránt sem volt ilyen jó a hangulat. A HELLO! magazin podcastjában a királyi tudósító és író, Valentine Low felidézett egy nagyon kínos pillanatot Harry herceg és az utazó sajtósok között. Így emlékezett vissza a történtekre:

Tongáról repültünk vissza Sydney-be. És gyakran előfordul, hogy ezeken a turnékon a vége felé eljön az a pont, amikor a királyi családtagok a gép hátuljába mennek, és elbeszélgetnek velünk, ez egy rendkívül jó módja a kapcsolatteremtésnek és, hogy informális kapcsolatot tartsunk. És azt ígérték nekünk, hogy ő vagy ők bejönnek a gép hátuljába, de ez nem történt meg. Nem történt meg, és ez egy négy-öt órás repülés volt. Aztán becsatoltuk magunkat a leszálláshoz, és landoltunk. És nem történt meg. És csak miután leszálltunk, jöttek vissza a gép hátuljába.

Az író az esetet tovább részletezte The Hidden Power Behind the Crown című könyvben:

Harry egy kicsit Meghan előtt volt, nem sokat beszélt. Csak valami furcsa megjegyzést tett arra, hogy vissza akarnak menni a vasárnapi ebédre. És ez teljesen bizarr volt. De amit mondott, az volt az emlékezetes. Azt mondta: »Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, még ha nem is voltatok meghívva.« És mi azt gondoltuk, »Mi?«. Ez durva és helytelen volt. A médiát meghívták, hogy tudósítson a körútról. Harry munkatársai később állítólag elmondták neki, hogy »milyen rosszul« fogadták, amire ő állítólag így vágott vissza: „Hát, nem kellett volna erre rávenned

– idézi Valentine Low szavait a Mirror.