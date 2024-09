„Még nem láttam így Szentendrét” – Som-Balogh Edinát is sokkolta az árvíz pusztítása

Még nem láttam így Szentendrét, elképesztő, ahogy napról napra közeledik a Duna és egyre közelebbről láthatom hatalmas erejét, sodrását… Sok erőt kívánok azoknak, akik most is és igazából napok óta erőt és energiát nem kímélve, munka után is töltik a homokzsákokat… Csodálatosak vagytok!