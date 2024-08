Soha nem látott fotók az Ázsia Expressz második évadából

2019-ben ismét színes kis csapat verődött össze, hogy az Indiai-óceánnal körülölelt, egykor Ceylon néven ismert szigetről indulva eljussanak egészen Indiáig. Ez persze nagyjából már csak a csapat felének sikerült, de most nem is magát a versenyt szeretnénk újraélni, inkább „csak” kollégánk lencséjén keresztül megmutatunk néhány képkockát, melyeket eddig csak a rokonok és barátok láthattak. Kiderül például, hogyan került börtönbe Gáspár Zsolti, de szó esik a műsor forgatása során kialakult hatalmas botrányról is.

Már csak pár nap, és indul az Ázsia Expressz 5. évada – Fotó: TV2

Olimpikonok az élen...

A Liu testvérek hatalmas elánnal vágtak neki az Ázsia Expressz nem mindennapi kihívásának, és bizony nagyon hamar ki is derült, hogy nemcsak korcsolyával, de edzőcipővel a lábukon is hihetetlenül gyorsak. Testvérekként jól működtek a feladatok megoldása során is, és hajtotta őket a szívük a győzelem felé. Az alábbi kép azt a pillanatot örökítette meg, amikor a testvérpár talán éppen a legelső versenynapon, elsőként értek célba és kezdhettek el egy feladatot, melynek során elefántháton kellett lavírozniuk.

Ördög Nóra alig akart hinni a szemének, amikor meglátta a befutóhoz érkező Liu testvéreket – Fotó: Metropol

A meglepő páros...

A Gáspár családból először Evelin és Zsolti vállalkozott az Ázsia Expresszre, és bizony nem is vallottak szégyent. Persze az is igaz, hogy kettejük kapcsolatában akkora törést okozott a kaland, hogy gyakorlatilag azóta sem nagyon állnak szóba egymással, de annyi szent, hogy szórakoztató színfoltjai voltak a második évadnak. A képen éppen egy kemény befutó után próbálnak lazítani, Evelin pedig septiben át is öltözött.

Gáspár Evelin és Zsolti gazda itt még viszonylag jóban voltak – Fotó: Metropol

„Lustálkodó celebcsajok...”

Felbuzdulva Berki Krisztián sikerén, Hódi Pamela Huszár Zsófi oldalán kísértette meg a sorsát Srí Lankán. A két nehézbombázó nagyon nehezen bírta a rekkenő hőséget, különösen úgy, hogy mindketten a súlyukkal szinte megegyező súlyú hátizsákkal is küzdöttek. Nem csoda, hogy ahol csak tehették, úgy dőltek el, mint egy-egy zsák krumpli.

Hódi Pamela mosolya nem őszinte, csak rutinszerű... Fotó: Metropol

Gáspár Zsoltit lesitteltük...

A futam egyik szakasza során a stáb egy alig pár éve bezárt börtönbe látogatott el, ahol nem várt kalandokba is keveredtünk. Itt találkoztunk egy gyilkos mérgű kígyóval, amelyik bizony nem zavartatta magát, és vígan besiklott a stáb közé. Gáspár Zsolti itt döntött úgy, hogy egy elhagyatott cellában keres némi védelmet.