Hujber Feri kitálalt: Ilyen gyerekeivel a kapcsolata a válás óta

A gyerekeim szemében ezt látom! Mert én nem azt nézem sosem, hogy a világ, hogy ítél meg engem, mert nem ez a fontos. Egyébként is mindig azt érzem, hogy én legalább öt évvel a világ előtt vagyok… Engem ez a londoni hét év nagyon helyretett, visszataláltam önmagamhoz. Mert amikor ott vagy egy óriási viharban, amit megint te okoztál, vagy örvényben és ezt az emberek el is hitték. Már készítették is nekrológokat, hogy mikor leszek vagy öngyilkos, vagy mikor halok meg a drogoktól… De a gyerekeimmel mindig őszinte voltam, vagyok, imádjuk egymást, sokat találkozom a két nagyobbal is! És szeretnénk még egy gyerkőcöt Krisztinával!