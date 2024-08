A Házasság első látásra sztárja 50 kilót fogyott, párja sértő megjegyzése miatt vágott bele a diétába

Dávid Petrát már jól ismerhetik a nézők, hiszen szerepelt a TV2 Házasság első látásra című műsorában. Akkor még hosszú fekete hajjal kereste a szerelmet, időközben pedig rövidebb, szőke hajra cserélte csodás hajkoronáját. Sosem csinált belőle titkot, hogy egykor túlsúlyos volt, azonban mára sikerült ötven kilótól megszabadulnia. Sőt! Időközben személyi edző lett a lányból.

Házasság első látásra Petrája azóta hosszú fekete haját szőke, rövid frizurára cserélte (Fotó: Ripost)

A Házasság első látásra Petrája hedonista életet élt

Az átalakulásáról közösségi oldalán számolt be folyamatosan, ezzel szeretett volna másoknak is erőt adni ahhoz, hogy változtassanak az életükön. De hogy mi a fogyásának titka? Maga Petra mesélte el.

„Alapvető mottóm volt, ha nekem sikerült, akkor neked is fog. Csak akarat kérdése” – kezdte a csinos edző, aki azt is elárulta, mi vezetett odáig, hogy túlsúlyos lett, illetve mi volt az a pont, amikor meghozta a döntést, le fog fogyni.

Nagyon hedonista voltam, sokat buliztam, utána másnaposan eszegettem, nem vetettem meg a gyorskajákat, soha nem mozogtam.

„Főiskolás koromban híztam el. Aztán lett egy párom, aki folyton azt mondogatta nekem, milyen jó csaj lennék, ha lefogynék.”

Egyre sértőbb volt a megjegyzése, úgyhogy amikor vége lett a kapcsolatunknak, úgy döntöttem, megmutatom, hogy tudok változtatni.

„A közegem nem gondolta, hogy sikerülni fog, mert előtte is hetente, havonta, de legalább kéthavonta elhatároztam, hogy belevágok a fogyókúrába, de általában egy-két napig tartott a diéta. Mindig feladtam, mert a kitartás nehéz dolog” – mesélte a Mokkában Dávid Petra.

Túlsúlyosan leplezte, hogy zavarja testalkata

Petra arra is kitért, túlsúlyosan mindig leplezte, hogy nem zavarja a testalkata. Ha belenézett a tükörbe, elégedett volt, mert dekoratívnak, vagánynak látta önmagát, és azt gondolta, nem számít az a néhány plusz kiló, ami rajta van. Ha ma visszagondol azokra az időkre, belátja, lehet, hogy voltak emiatt komplexusai, de most már határozottan jobban érzi magát a bőrében, ami a férfiakkal való viszonyán is sokat változtatott.

„Sokkal perfexionistább lettem magammal szemben, nagyobb az elvárásom, és kritikusabb vagyok, ha tükörbe nézek. Akkor nagyobb önszeretet volt bennem, mint jelenleg.

A férfiakkal szemben talán nagyobb tartásom van.

„ (…) Soha nem volt sztereotipikusan jó pasim, a karizma, hogy legyen valaki férfias, hogy nőnek tudjam magam érezni, no meg az intelligencia volt a fontos” – árulta el.