Ebbe a fényűző otthonba tér haza L.L. Junior - Fotó!

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, szeptemberben tölti be a negyedik életévét Lesi Lili. A csöppségről L.L. Junior tett közzé fotót legutóbb, és az apuka azt is elárulta, hogy hol folytatja az óvodás éveit a gyermek.

Fotó: MG

Lili nagyon szerencsésnek érezheti magát és büszke lehet apukájára, aki gyönyörű otthont teremtett meg a számára. Ezt Junior be is mutatta, a zenész közösségi oldalán 24 óráig látható bejegyzésében mutatta meg, ahogy a hajnali napfény besüt a nappalijában ékeskedő, hatalmas ablakain, amikor éppen csak hazatért egy hosszú, koncertekkel teli nap után - szúrta ki a Tények.

Végre itthon

– írta fotójához, amelyen jól látható, hogy a fényűző lakást egy hatalmas, kristály csillár is díszíti.