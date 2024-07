Itt a bizonyíték: Harry herceg minden lépése azt mutatja, hogy nem érdekli a családja

Bár három esetben is lehetősége lett volna rá Harry hercegnek, hogy nyilvános rendezvények keretében csatlakozzon a családtagjaihoz, egyikkel sem élt. A királyi család szakértője, Jennie Bond szerint ez azt támasztja alá, hogy a tékozló herceg már nem akar a királyi családhoz tartozni semmilyen téren. Ezzel szemben előkerült egy felvétel, amelyen Harry látható, ahogy az amerikai rezidenciáján nyomon követte a király születésnapi buliját, ahol az édesanyjáról Diána hercegnéről is bemutattak néhány korábbi felvételt. A herceg elérzékenyülve nézte a képsorokat, így még érthetetlenebb, hogy miért nem személyesen vett részt a Trooping the Color rendezvényen, hogy a családja körében élhesse át ezeket a pillanatokat.

Harry herceg megszakított minden köteléket a királyi családdal Fotó: YouTube

Ahogy arról lapunk is korábban beszámolt, Harry hercegnek lehetősége lett volna rá, hogy személyesen találkozzon az édesapjával Károly királlyal, amikor Angliába látogatott az Invictus Game egyik rendezvényére. Ez a találkozó azonban elmaradt, mert napközben az uralkodó nem ért rá, estére pedig a herceg nem akart a családja valamelyik birtokán aludni, helyette egy szállodában szállt meg. Ezt követően meghívták Harry herceget a fia keresztapjának, Westminster hercegének az esküvőjére, ő azonban nem ment el, mert nem akart személyesen találkozni a bátyjával, Vilmos herceggel. Erre a két elszalasztott lehetőségre pedig rá tett még egy lapáttal, amikor konkrétan az ő volt az egyetlen, aki a szűk családjával együtt nem jelent meg a Trooping the Coloron, amelyet a teljes család – még a rákos beteg Katalin hercegné is – a Buckinham-palota erkélyéről tekintett meg.

Ha Harry valóban békülni akart volna a családjával, akkor helyre tudta volna hozni a dolgokat, és több időt szánt volna rá, hogy találkozhasson az apjával

– nyilatkozta Jennie Bond a Mirrornak.

Sosem fognak kibékülni egymással az emberek szerint

A lap egy igen érdekes nem reprezentatív felmérést is végzett az olvasói körében. Az egyik legnépszerűbb brit lapot több tízezren olvassák nap mint nap, így egy igencsak népes „kutatócsoportot” képeznek. A kérdés az volt, hogy az emberek szerint van-e esély rá, hogy Harry herceg valaha kibéküljön a királyi családdal.