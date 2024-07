Hajdú Péter gyászol, szörnyű balesetben hunyt el a tévés séf

Feketébe borult Hajdú Péter oldala a gyásztól

Hajdú Péter rettenetesen maga alatt van, mélyen gyászol. Fájdalmas dolog elveszíteni egy szerettünket, vagy egy számunkra oly' fontos kollégát, és embert próbáló dolog megbirkózni a hiányával. Pedig Hajdú Péternek pedig most mindkét kihívással meg kell küzdenie, ugyanis elvesztette az egyik kollégáját és barátját, Regős Évát. A hölgy tévés karriert futott be, onnan ismerte Pétert, akinek most nagyon fájdalmas az elválás.

Szörnyű balesetben életét vesztette a tévés séf

A tévészakács, Naomi Pomeroy meghalt, miután szörnyű balesetet szenvedett egy hírhedten veszélyes oregoni folyón. A Top Chef Masters 50 éves egykori versenyzője férjével és egy barátjával a Willamette folyón, Corvallis közelében vízi bobozott (vagy fánkozott – amikor motorcsónak húz egy felfújt matracot, kereket) szombat este, amikor tragédia történt. Pomeroy két társához volt kötözve, akik szintén fánkon ültek, amikor mindhárman fának ütköztek a vízben, és a szakács a víz alá került. Férje, Kyle Linden Webster és a barát újra felbukkant, de Pomeroy nem volt sehol. A Benton megyei seriff hivatala megerősítette, hogy a nő holttestét Corvallis közelében találták meg a vízben. A hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy az erős alááramlás megakadályozta, hogy azonnal megtalálják a holttestét.

A tévészakács, Naomi Pomeroy szörnyű balesetet szenvedett

Idősebb férfiba szerelmes Kóbor János 17 éves lánya

A három évvel ezelőtt koronavírusban elhunyt Kóbor János lánya, Léna már 17 éves, szinte felnőtt nő. Nem véletlen hát, hogy tombolnak benne az érzelmek, és megismerkedett egy jóképű, sportos, idősebb férfival, akivel egymásba is gabalyodtak. A fiatal lány szinte ragyog a szerelemtől. Bár Kóbor Léna nem akarja kiteregetni a magánéletét, és a külvilág kizárásával megélni a szerelmét, azért egy-két részletet hajlandó volt elárulni a reggeli Mokkában, például a megismerkedésük módját. Kiderült, hogy egy szórakozóhelyen ismerkedett meg a párjával még áprilisban. A férfi sportoló, akit Léna már az édesanyjának is bemutatott, aki áldását adta lánya kapcsolatára.