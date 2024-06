Micsoda fotók: ezért várta Szandi annyira a nyarat!

Leírni is durva: idén ünnepli pályafutása 35. jubileumát Szandi! Ráadásul a 47 éves énekesnő ebben az évben a 25. házassági évfordulóját is megünnepelheti férjével, Bogdán Csabával. A háromgyermekes édesanya kirobbanó formában van (kőkemény edzésekkel tesz is érte), friss bejegyzésében pedig elárulta, miért is várta annyira a nyarat!

Szandi „nyári gyerek”, július 7-én ünnepli a szülinapját, de nem ezért várta a legforróbb évszakot (Fotó: Czerkl Gábor)

„Fantasztikus volt ez a hétvége is! Éljen a nyár, éljen a szabadtéri koncertezés!”

– írta az Instagram-oldalán megosztott fotói mellé Szandi, a képek pedig tökéletesen visszaadják, hogy az énekesnő, 35 évvel a háta mögött is elképesztő módon szeret énekelni, koncertezni! S bizony tény, a szabadtéri koncerteknek megvan a maga varázsa, nem csoda, hogy Szandi várta már a kék ég alatti fellépések időszakát.