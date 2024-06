Fejlemények a meglopott állatotthon ügyében: Manuel továbbra sem bűnhődik

Manuel már többször is meglepte a rajongókat botrányos viselkedésével. Az RTL Klub énekese például egy korábbi koncertjén elfelejtette a saját dalszövegét, majd a rajongókkal tanúsított viselkedésével is kihúzta a gyufát. A legnagyobb szálka az emberek szemében talán mégis az, hogy a Noé Állatotthonnak még most is tartozik közmunkával, amire a mai napig nem jelentkezett.

Manuel sorozatosan megbotránkoztatja az embereket viselkedésével (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Manuel így akarná jóvátenni tettét?

Nemrég robbant hír, hogy Manuelnek egy korábbi droggal kapcsolatos ügye miatt egy hónapra fogházba kell vonulnia. Ennek apropóján készíttetett egy pólót, melyen az alábbi felirat áll: Free MNL, azaz Szabadságot Manuelnek. A rapper úgy döntött, hogy a póló bevételeiből neki eső részt jótékony célra fordítja, ráadásul az általa megkárosított állatmenhely lesz a kedvezményezett.

A pólókat először poénból csináltam szűk körben, barátoknak. Viszont szerintem jót mennek, szóval végül úgy döntöttem, droppoljuk, és a bevétel rám eső részét teljes mertekben a Noé Állatotthon alapítványnak ajánlom fel!

– írta Manuel a bejegyzésében.

Az elmaradt közmunka

Még 2017-ben ítélték az énekest jogerősen 50 óra közmunkára, amiért húszezer forintot elvett az állatotthon adományperselyből. Tavaly októberben Manuel menedzsmentje felajánlotta, hogy a rapper a menhelyen dolgozná le az 50 óra közmunkát, valamint egy „gáláns összeget” is utaltak a Noénak. Mindezek ellenére Manuel azóta sem teljesítette a rá kiszabott büntetést. A Bors még májusban kereste fel a Noé Állatotthon szóvivőjét az ügy kapcsán.

„Természetesen nagyon örültünk Manuel gáláns utalásának, de arra, hogy mikor és hogyan szeretné megkezdeni a munkát, az elmúlt hónapokban hiába vártuk. Nem telefonált, nem jelentkezett semmilyen formában, pedig mi és a mentett állataink tárt karokkal, szeretettel várjuk. Hiszünk abban, hogy talál ránk időt a naptárában, mert dolgos kezekre mindig van nálunk igény!” – mondta a Borsnak Schneider Kinga.